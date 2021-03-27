Россия, по мнению Кравчука, не откажется своей основной позиции о том, что Украина «была, есть и будет» в системе ее стратегических интересов.
«То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят страну как некую подчиненную территорию, как губернию. К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии», — пояснил он.
Глава украинской делегации также обвинил Россию в обстрелах неподалеку от поселка Шумы и призвал мировое сообщество продолжать давить на Москву.
«Нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США, чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», — сказал он.
В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.