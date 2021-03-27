Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом» 26 марта

Россия, по мнению Кравчука, не откажется своей основной позиции о том, что Украина «была, есть и будет» в системе ее стратегических интересов.

«То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят страну как некую подчиненную территорию, как губернию. К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии», — пояснил он.

«Нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США, чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», — сказал он.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.