Организаторы «Евровидения» Европейский вещательный союз и Reference Group запретили Белоруссии участвовать в конкурсе из-за проблем с новой песней группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщили на сайте вещательного союза 26 марта

«Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку, представленную БТРК (Белтелерадиокомпанией — ред.), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение установленного срока, участники от Белоруссии снимаются с конкурса.

Лукашенко назвал «хорошим пиаром» претензии к песне для Евровидения © fdnews.ru

«Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили — неведомо», — сказал он.

Эйсмонт уверен, что решение организаторов «Евровидения» политически мотивировано.

Ранее сообщалось, что белорусскому коллективу предложили заменить песню, иначе их будут вынуждены дисквалифицировать. Скандал развернулся вокруг песни «Я научу тебя»: в строчках «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему» организаторы увидели политический подтекст.