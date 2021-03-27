У сторон донбасского конфликта сегодня сформировалось ожидание обострения. Это такой самосбывающийся прогноз, и он действительно ведет к обострению конфликта. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: У всех участников донбасского конфликта присутствует двоемыслие и троедействие © Facebook, Ruslan Bortnik Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

Эксперт считает, что всему виной тупик в политических переговорах и разность позиций сторон: Украина согласна на полное замораживание конфликта без политического решения, Россия, частично Германия и Франция настаивают, что полностью заморозить этот конфликт на длительное время не удастся, и рано или поздно обострение снова возникнет.

«То, что мы сейчас наблюдаем (вал заявлений и обострение ситуации на фронте) — это маркер и результат тупика в политической части переговоров. А с другой стороны — это и есть формат переговоров, когда стороны пытаются занять более бескомпромиссную позицию и запугать друг друга, чтобы, исходя из их позиций, велись переговоры», — указал Бортник.

Стороны повышают ставки, и это повышение ставок, к сожалению, имеет все шансы перерасти в полноценное обострение в Донбассе, заключил политолог.

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