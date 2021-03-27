Украинские власти готовы лишь размахивать трагедией в Донбассе, выпрашивая подаяния, которые намерены разграбить со всей пролетарской ненавистью. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

«Донбасс: Минский процесс»: Почему Россию ждут на юге Украины Андрей Ермак выступил с призывом к послам стран «большой семерки» и ЕС поддержать Киев в его якобы стремлении строго соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что нынешняя украинская власть по своей сути компрадорская и внешнеуправляемая, и ситуацию противостояния геополитических игроков она может использовать, только чтобы оторвать себе кусок пожирнее, а для их нежных желудков Донбасс не подходит.

«Эскалация напряжения на линии соприкосновения уже началась. Современная Украина, как и ее власть, не рыцарских кровей, заявлять «иду на вы» они не станут. Будут действовать исподтишка, стремясь наносить удары по слабым и беззащитным», — категоричен Мирошник.

Говоря о возможных действиях Москвы в случае возобновения боевых действий, дипломат добавил, что если Россия себя считает центром Русского мира, то защита своих не только собратьев, но и сограждан не должны быть пустыми словами.

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