Все племенные коровы Украины были вывезены в Казахстан, потому что они нужны Казахстану, а Украине – нет. Об этом рассказал первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко в интервью изданию Украина.ру

Украинский академик Пешко: скоро могут ввести даже продуктовые карточки © скриншот видео Украина.ру

Эксперт пояснил, что сегодня Украина закупает фактически все свои молочные продукты в Польше и других странах Европы, а свои собственные продукты она готовит фактически из порошка.

«И это не только в области молочной продукции. Точно так же и с мясом, и с говядиной, и со свининой. Наше хваленое сало мы тоже завозим из Европы и даже из Китая. До такой степени доведена аграрная отрасль страны», — негодует Пешко.

Специалист добавил, что развитие животноводства может дать достаточное количество органических удобрений, что позволит обеспечить высокую урожайность и производство экологически чистой продукции, однако, чтобы вырастить одну корову, понадобится 2-3 года и минимум 20 тысяч долларов.

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