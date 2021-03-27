Ранее сообщалось, что в Украине по итогам первых двух месяцев 2021 года было произведено 1,06 млн т молока, что на 4,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Эксперт пояснил, что сегодня Украина закупает фактически все свои молочные продукты в Польше и других странах Европы, а свои собственные продукты она готовит фактически из порошка.
«И это не только в области молочной продукции. Точно так же и с мясом, и с говядиной, и со свининой. Наше хваленое сало мы тоже завозим из Европы и даже из Китая. До такой степени доведена аграрная отрасль страны», — негодует Пешко.
Специалист добавил, что развитие животноводства может дать достаточное количество органических удобрений, что позволит обеспечить высокую урожайность и производство экологически чистой продукции, однако, чтобы вырастить одну корову, понадобится 2-3 года и минимум 20 тысяч долларов.
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