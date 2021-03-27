Эксперт отметил, что сумма задолженностей составляет от 7 до 12 млрд долларов, и теперь все возможные доходы от поставок газа в Китай идут на погашение тех же кредитов.
«А на что пошли кредиты? Разворовали, понастроили всяких глупых объектов вроде самого большого аэропорта в Центральной Азии, который сразу трещинами пошел, но и на обустройство газовых месторождений. Инфраструктура денег стоит. Да и транспортная инфраструктура тоже», — сетует Грозин.
Специалист также указал, что Ашхабад потратил неоправданно много средств на строительство порта в Туркменбаши (бывший Красноводск), который загружен на 10% от своего потенциала, а также на строительство совместного с Белоруссией комбината по производству калийных удобрений, закончившееся скандалом и судебными разбирательствами.
Теоретически Ашхабад мог бы объединить газопроводы Туркмении и Азербайджана, но есть масса вопросов, которые позволяют говорить, что этот проект появится в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.