Поскольку денег от поставок газа в Туркменистане становится меньше, Ашхабад, разругавшись с «Газпромом», решил уступить роль основного покупателя основного своего ресурса Китаю, заняв у него гигантскую сумму денег под будущие поставки. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай © РИА Новости, Александр Натрускин

«А на что пошли кредиты? Разворовали, понастроили всяких глупых объектов вроде самого большого аэропорта в Центральной Азии, который сразу трещинами пошел, но и на обустройство газовых месторождений. Инфраструктура денег стоит. Да и транспортная инфраструктура тоже», — сетует Грозин.

Специалист также указал, что Ашхабад потратил неоправданно много средств на строительство порта в Туркменбаши (бывший Красноводск), который загружен на 10% от своего потенциала, а также на строительство совместного с Белоруссией комбината по производству калийных удобрений, закончившееся скандалом и судебными разбирательствами.

Теоретически Ашхабад мог бы объединить газопроводы Туркмении и Азербайджана, но есть масса вопросов, которые позволяют говорить, что этот проект появится в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заключил собеседник издания.

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