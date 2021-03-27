Туркмения сегодня переживает серьезный экономический кризис. Это государство находится за железным занавесом, но, судя по всему, ситуация из года в год там серьезно ухудшается. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Голода пока нет, но эта страна по большей части представляет собой пустыню, под которой находятся гигантские запасы газа, и она даже в советское время жила на импорте продовольствия», — указал Грозин.

А поскольку денег от газа становится меньше, туркменское руководство, разругавшись с «Газпромом» (не сошлись в цене), решило уступить роль основного покупателя основного своего ресурса Китаю, заняло у него гигантское количество денег (никто не знает точно сколько, от 7 до 12 млрд долларов) под поставки, отметил специалист.

Поэтому сейчас количество валюты, которое Туркменистан получает живьем, не очень велико, деньги идут на погашение кредитов и, очевидно, еще долго будут на них тратится, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.