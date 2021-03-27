Узбекистан — это растущее государство с вполне себе внятными амбициями, но оно эти амбиции артикулирует не так, как это делал Казахстан, руководство которого постоянно заявляло о статусе лидера региона. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Ислама Каримова многие специалисты констатировали, что у Ташкента в силу демографических, экономических и иных причин не было нормальных отношений ни с одним из своих соседей.

Узбекистан пытается об этом говорить поменьше и не рекламировать, как это делает Казахстанская страна, но при этом Ташкент предпринимает реальные шаги для региональной разрядки и восстановления экономических связей, подчеркнул эксперт.

«Недаром в Казахстане популярна присказка: "Казах без понтов — беспонтовый казах". У узбеков такого нет. Они пытаются реализовать свой потенциал, ни с кем не портя отношения, всех заверяя в дружбе и партнерстве, не вступая ни в какие блоки. На мой взгляд, у них достаточно грамотно выстроенная линия», — указал Грозин.

Каримов настолько все запустил в отношениях с соседями и мировыми центрами силы, что даже если бы действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ничего не делал, он все равно смотрелся бы как реформатор, но он делает все для того, чтобы улучшить отношения с соседями, заключил собеседник издания.

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