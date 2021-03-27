Ранее премьер-министр Словакии Игор Матович пошутил о передаче России Закарпатья в качестве платежа за вакцину «Спутник V», что вызвало скандал на Украине и требования украинского МИДа принести официальные извинения.
Эксперт отметил, что этот намек сквозит в словах премьер-министра Словакии, и своим резонансным ответом он объективно подталкивает соотечественников к ответу на вопрос, так ли уж плохо быть в близком соседстве с Россией.
«Ведь если это государство сегодня дает спасительную вакцину от смертельно опасной инфекции, если такое соседство способно создать новые рабочие места, стимулировать рост отечественной экономики, то не так уж и страшен «русский медведь»», — пояснил Иваненко.
Свой интерес, очевидно, может быть и у словацкой политической элиты, так как нахождение их в непосредственной близости от геополитического рубежа может существенно повысить статус ныне периферийной для ЕС Братиславы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.