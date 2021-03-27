Эксперт отметил, что Ташкент намерен подключить к этому проекту РЖД в том числе, поэтому это очень интересная активность узбекской дипломатии и узбекских деловых кругов, которая могла бы расширить и российские выходы на юг.
«И РЖД они предлагают настоятельно поучаствовать в этом проекте. А Китай, в случае выхода узбекского проекта на Гвадар, тоже заинтересован в этом. И американцы заинтересованы в том, чтобы узбеки активнее включались в попытки застабилизировать ситуацию в Афганистане. Все одобряют не только экономические шаги нового президента, но и внешнеполитические», — указал Грозин.
Специалист добавил, что Узбекистан старается реализовать свой потенциал, ни с кем не портя отношения, всех заверяя в дружбе и партнерстве, не вступая ни в какие блоки, и это грамотная внешнеполитическая линия.
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