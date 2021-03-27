Узбекистан заинтересован в строительстве железной дороги Китай—Киргизия—Узбекистан и расширении железнодорожной сети Афганистана с выходом на два перспективных портовых проекта в Пакистане и Иране (Гвадар и Чабахар). Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«И РЖД они предлагают настоятельно поучаствовать в этом проекте. А Китай, в случае выхода узбекского проекта на Гвадар, тоже заинтересован в этом. И американцы заинтересованы в том, чтобы узбеки активнее включались в попытки застабилизировать ситуацию в Афганистане. Все одобряют не только экономические шаги нового президента, но и внешнеполитические», — указал Грозин.

Специалист добавил, что Узбекистан старается реализовать свой потенциал, ни с кем не портя отношения, всех заверяя в дружбе и партнерстве, не вступая ни в какие блоки, и это грамотная внешнеполитическая линия.

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