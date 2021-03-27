Последний бой? Зеленский начал войну с олигархами
Последний бой? Зеленский начал войну с олигархами
© пресс-служба президента Украины
Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что глава государства начинает кампанию по деолигархизации страны.

«Насколько я понимаю логику президента, он видит эту войну (с олигархами) как триумфальное шествие по захваченным городам», — считает собеседник издания.

Павел Рудяков напомнил, как украинские олигархи проигнорировали просьбу президента Зеленского о выделении средств на восстановление инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Донбасса.

Поэтому кампания по деолигархизации Украины останется на бумаге, в символической плоскости, в мире видеообращений и риторики, уверен политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 