Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что глава государства начинает кампанию по деолигархизации страны.
«Насколько я понимаю логику президента, он видит эту войну (с олигархами) как триумфальное шествие по захваченным городам», — считает собеседник издания.
Павел Рудяков напомнил, как украинские олигархи проигнорировали просьбу президента Зеленского о выделении средств на восстановление инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Донбасса.
Поэтому кампания по деолигархизации Украины останется на бумаге, в символической плоскости, в мире видеообращений и риторики, уверен политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.