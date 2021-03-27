Президент Украины Владимир Зеленский живет в мире пиар-технологий и символической политики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Последний бой? Зеленский начал войну с олигархами © пресс-служба президента Украины Олег Устенко заявил, что глава государства начинает кампанию по деолигархизации страны.

«Насколько я понимаю логику президента, он видит эту войну (с олигархами) как триумфальное шествие по захваченным городам», — считает собеседник издания.

Павел Рудяков напомнил, как украинские олигархи проигнорировали просьбу президента Зеленского о выделении средств на восстановление инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Донбасса.

Поэтому кампания по деолигархизации Украины останется на бумаге, в символической плоскости, в мире видеообращений и риторики, уверен политолог.

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