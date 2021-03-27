Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пытается добиться улучшений отношений с соседями не потому, что он какой-то голубь мира, а потому, что это даст возможность реализовать экономические коридоры через их территории. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Ислама Каримова многие специалисты констатировали, что у Ташкента в силу демографических, экономических и иных причин не было нормальных отношений ни с одним из своих соседей.

Сняв на какое-то время напряжение в связи с рогунским проектом (строительство ГЭС) в Таджикистане и нормализовав отношения с киргизами в вопросе приграничных конфликтов, Мирзиёев получит лояльных соседей, через территорию которых он сможет реализовывать глобальные транспортные проекты, пояснил эксперт.

«Я имею в виду и строительство обсуждающейся 25 лет железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, и расширение железнодорожной сети Афганистана с выходом на два перспективных портовых проекта в Пакистане и Иране (Гвадар и Чабахар). Ташкент хочет быть и там, и там, подключить к этому РЖД в том числе. Это очень интересная активность узбекской дипломатии и узбекских деловых кругов, которая могла бы расширить и российские выходы на юг», — указал Грозин.

Другое дело, что текущая ситуация и в Афганистане, и в Пакистане не способствует реализации серьезных транспортных проектов, и именно поэтому Ташкент уже много лет прилагает много усилий к тому, чтобы стабилизировать ситуацию в Афганистане, заключил собеседник издания.

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