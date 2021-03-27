Последние числа февраля ознаменовались столпотворением заробитчан на польско-украинской границе: тысячи граждан Украины стремятся выехать с родины в соседние государства на работу, куда их неохотно пускают из-за коронавирусной пандемии.
«Во время пандемии власть призывала их возвращаться назад, говорила о «большой стройке». А что в итоге? Да, «большая стройка» была, но многие рабочие места были созданы для иностранцев. То есть немало подрядов получали иностранные компании, турецкие в том числе, и по сути они трудоустраивали своих», — указал эксперт.
Таким образом, рабочие места оказались недоступны для вернувшихся украинцев, и они, побыв некоторое время дома, были вынуждены вновь обращаться в ЕС, притом что сейчас условия труда там хуже, чем они были до COVID, сетует Якубин.
К сожалению, политика выталкивания граждан Украины за рубеж из-за нежелания и неумения властей создавать рабочие места продолжается, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.