Многие из украинских трудовых мигрантов едут в Европу не от хорошей жизни, а потому что этому нет особых альтернатив. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Атакой на оппозицию Зеленский обнулил свои перспективы © Facebook, Игорь Лесев

«Во время пандемии власть призывала их возвращаться назад, говорила о «большой стройке». А что в итоге? Да, «большая стройка» была, но многие рабочие места были созданы для иностранцев. То есть немало подрядов получали иностранные компании, турецкие в том числе, и по сути они трудоустраивали своих», — указал эксперт.

Таким образом, рабочие места оказались недоступны для вернувшихся украинцев, и они, побыв некоторое время дома, были вынуждены вновь обращаться в ЕС, притом что сейчас условия труда там хуже, чем они были до COVID, сетует Якубин.

К сожалению, политика выталкивания граждан Украины за рубеж из-за нежелания и неумения властей создавать рабочие места продолжается, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.