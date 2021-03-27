Украинские заробитчане отравляются в Польшу просто потому, что зарплаты там существенно выше, чем на Родине. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Зеленский воспроизвел линию Порошенко и даже переплюнул его © Facebook, Игорь Лесев

«У моей мамы в Гайсине (Винницкая область) ее ближайшая подруга работает за 3 тысячи гривен администратором в сауне. Это 110 долларов. Кассир в Киеве, которого еще могут уволить за вопрос к посетителю на русском языке, получает 8-10 тысяч гривен. Это 350-400 долларов. Сборщик клубники в Польше меньше 500 долларов точно не получит. В этих цифрах ответы о причинах столпотворений на границах», — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, почему на Украине не осталось «квалифицированных кадров», Лесев сказал, что квалифицированными кадрами могут считаться специалисты-практики, которые после получения диплома непрерывно работают в своей сфере.

А в стране, где практически не осталось наукоемкого производства, не может быть в массовом количестве квалифицированных кадров, пояснил он.

Когда есть хотя бы понимание у власти и общества, что квалифицированная рабочая сила — это главная основа национального богатства, то и общество с государством движутся в правильном направлении, но Украина пока движется в направлении польских грядок, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.