Украинская власть ведет работу по предотвращению социального взрыва, но эта работа ведется в духе шоу-бизнеса, который теперь перенесен в сферу государственного управления и политических отношений. Об этом рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков о том, кто использует Зеленского как марионетку © РИА Новости, Нина Зотина

Власть несистемно работает в социальной сфере, но вместе с тем создает информационные ширмы для того, чтобы эту возможную активность граждан растворить и распихать по углам, сетует эксперт.

«Один из этих шагов — активизация силовых структур по борьбе против фейков (ясное дело, что русских фейков) и "пятой колонны". В последнее время ряд наших министров и чиновников стали говорить, что заявления о том, что Украина является социально депрессивным государством, — это русский фейк. Вот он, реальный уровень понимания ситуации. Они не признают очевидного, но навязывают свою позицию», — категоричен Рудяков.

Политолог отметил, что для настоящего снятия социальной напряженности делается очень мало, потому что у правительства нет ресурсов.

«Они те же тарифы не хотят снижать, хотя могли бы. Правда, они анонсировали повышение пенсий (почти 7-8 млн человек получат по 200-300, 700-800 гривен), но это разовое повышение, которое не касается социально активной группы, способной выйти на массовые протесты», — указал специалист.

Проблема состоит еще и в том, что на Украине нет политической или профсоюзной силы, которая могла бы организовать людей, сформулировать требования и донести эти требования до правительства, заключил собеседник издания.

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