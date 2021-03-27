В Польше уже второй год действует специальная программа кабинета министров по привлечению до 2022 года «восточных рабочих», под которыми преимущественно подразумеваются украинцы, поэтому они заинтересованы в заробитчанах. Об этом рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков о том, кто использует Зеленского как марионетку © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что по макроэкономическим показателям примерно 500 тысяч рабочих рук может дать 1% к росту ВВП, и если Польше удастся привлечь 500 тысяч трудовых мигрантов из Украины, то она получит прирост к ВВП, а Украина потеряет.

«Поляки действительно создают хорошие условия, но не для всех. Там есть и хорошие условия, и средние, и плохие, и отвратительные. Тем не менее Польша людей привлекает», — указал Рудяков.

Политолог добавил, что пока эта тенденция сохраняется, поскольку власти страны никаких рабочих мест людям не предлагают, и Украина остается донором людских ресурсов для других государств.

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