Ранее Польша, Венгрия и Чехия на уровне своего национального законодательства расширили возможности трудоустройства по безвизу для украинских граждан, а с 1 января 2020 года то же самое сделала Германия.
Эксперт отметил, что по макроэкономическим показателям примерно 500 тысяч рабочих рук может дать 1% к росту ВВП, и если Польше удастся привлечь 500 тысяч трудовых мигрантов из Украины, то она получит прирост к ВВП, а Украина потеряет.
«Поляки действительно создают хорошие условия, но не для всех. Там есть и хорошие условия, и средние, и плохие, и отвратительные. Тем не менее Польша людей привлекает», — указал Рудяков.
Политолог добавил, что пока эта тенденция сохраняется, поскольку власти страны никаких рабочих мест людям не предлагают, и Украина остается донором людских ресурсов для других государств.
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