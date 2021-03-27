Президент Украины Владимир Зеленский может удержаться у власти, только поддерживая радикальные силы США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Интернационального союза писателей Александр Гриценко

Якубин: Зеленский теряет поддержку широких социальных слоев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я не считаю, что президент Зеленский умный, более того, мне он кажется недалеким, но хитрым. А хитрость, как известно, ум глупых. Он должен всячески поддерживать самые радикальные силы США, если хочет балансировать у власти», — сообщил Гриценко.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины. Впоследствии многие ожидали таких же эффектных действий, которых за два года его пребывания на посту президента, так и не было.

Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит, не могут легитимно руководить.

Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны. Он так же, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США, и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, сообщил эксперт.