Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с лидерами стран «нормандского формата» относительно нарушения режима прекращения огня в Донбассе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича

Предыдущий саммит лидеров «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Следующая встреча могла состояться через четыре месяца, однако украинская сторона до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства, сделав новые переговоры в «нормандском формате» бессмысленными.

«Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих», — приводит агентство слова Арестовича.

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Арестович выдвинул условие «эффективного продолжения переговоров» — полное прекращение огня в Донбассе. По его словам, четверо украинских военных погибли и двое получили ранения в результате минометного обстрела 26 марта в районе поселка Шумы.

В народной милиции Донецкой Народной Республики предположили, что погибшие украинские военные могли подорваться на собственных минах.

Официальный Киев последовательно отказывается вести диалог с властями Донецкой и Луганской Народных Республик, хотя этого требуют подписанные Украиной Минские соглашения об урегулировании в Донбассе.