Газопровод «Северный поток — 2» будет закончен в 2021 году, сказал глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков журналистам в Берлине. Его слова приводит РИА Новости 26 марта

Работа над газопроводом была приостановлена более чем на год из-за санкций США, которые вынудили выйти из проекта ряд европейских компаний. «Газпрому» потребовалось время для переоснащения российских судов-трубоукладчиков.

«Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю, 90-92%. <…> Конечно, в этом году он будет однозначно закончен», — подчеркнул Зубков.

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

«Северный поток — 2»: для проекта наступил «час Х» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.