Работа над газопроводом была приостановлена более чем на год из-за санкций США, которые вынудили выйти из проекта ряд европейских компаний. «Газпрому» потребовалось время для переоснащения российских судов-трубоукладчиков.
«Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю, 90-92%. <…> Конечно, в этом году он будет однозначно закончен», — подчеркнул Зубков.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.