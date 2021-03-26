Сейчас ситуация в Донбассе приблизилась к полномасштабной войне, от которой нас отделяют только второстепенные факторы, которые неизвестны нам на 100%, сказал военнослужащий.
«Может появиться причина, по которой этот сценарий снова будет отложен, но пока в Украине у власти антироссийские силы, военный сценарий неизбежен», — сообщил Ходаковский.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена государственная самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.