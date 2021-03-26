На данный момент украинский политикум, несмотря на все причуды президента Владимира Зеленского, не выдвинул ему должного конкурента. Об этом рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый о самоуправстве СБУ и МВД Украины © Facebook, Андрей Гожый Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

«Порошенко зажат в тиски своего дикого, буржуазного, пещерного национализма, деля это электоральное ложе с Юлией Тимошенко и прочими», — указал эксперт.

Гожый также отметил фразу главы МВД Арсена Авакова о том, что русский язык принадлежит не только России, но и Украине, расценив ее как заявку на политическую борьбу, поскольку все президенты Украины приходили к власти благодаря голосам русскоязычных.

Возможно, Аваков как самая сильная сейчас фигура, у которой есть хотя бы институциональная власть, может побороться за кресло президента, считает юрист.

Главный же вопрос украинской политики сейчас заключается в том, сумеет ли та политическая сила, которая считает себя оппозиционной, действительно стать реальной системной оппозицией, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.