Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
«Порошенко зажат в тиски своего дикого, буржуазного, пещерного национализма, деля это электоральное ложе с Юлией Тимошенко и прочими», — указал эксперт.
Гожый также отметил фразу главы МВД Арсена Авакова о том, что русский язык принадлежит не только России, но и Украине, расценив ее как заявку на политическую борьбу, поскольку все президенты Украины приходили к власти благодаря голосам русскоязычных.
Возможно, Аваков как самая сильная сейчас фигура, у которой есть хотя бы институциональная власть, может побороться за кресло президента, считает юрист.
Главный же вопрос украинской политики сейчас заключается в том, сумеет ли та политическая сила, которая считает себя оппозиционной, действительно стать реальной системной оппозицией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.