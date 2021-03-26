Войска ДНР и ЛНР отказываются от диверсионной войны в Донбассе, так как считают это ниже их достоинства. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин

Если Украина расторгнет Минские соглашения в одностороннем порядке и начнет боевые действия, то она автоматически станет виноватой стороной, что в полной мере развяжет руки России, сказал журналист.

«И одностороннее соблюдение "Минска", и отказ от диверсионной войны на территории Украины <…> — это бремя честности и чистоты, мне кажется, которое несут республики. Это всегда тяжелее, чем быть подлецом и мерзавцем», — сообщил Стешин.

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После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.