Начало марта ознаменовалось столпотворением заробитчан на польско-украинской границе: тысячи граждан Украины стремятся выехать с родины в соседние государства на работу, куда их неохотно пускают из-за коронавирусной пандемии
Эксперт пояснил, что Китай в своё время совершил прорыв благодаря дешёвой рабочей силе, и так же поступают и поляки, но в качестве дешевой силы у них выступают украинцы.
«Наши правители получают определённые выгоды. Закрываются у европейцев глаза на коррупцию, на отмывание денег через страны ЕС, а за это осуществляется поставка ресурса, и это выражается не только в сырье, в древесине, но и в людях», — негодует Гожый.
Юрист также посетовал, что украинское государство абсолютно не защищает интересы своих граждан за рубежом, не проводит переговоры о нормальном медицинском страховании, обслуживании, о социальных выплатах.
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