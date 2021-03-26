Андрей Гожый о самоуправстве СБУ и МВД Украины
Андрей Гожый о самоуправстве СБУ и МВД Украины
© Facebook, Андрей Гожый
Начало марта ознаменовалось столпотворением заробитчан на польско-украинской границе: тысячи граждан Украины стремятся выехать с родины в соседние государства на работу, куда их неохотно пускают из-за коронавирусной пандемии

Эксперт пояснил, что Китай в своё время совершил прорыв благодаря дешёвой рабочей силе, и  так же поступают и поляки, но в качестве дешевой силы у них выступают украинцы.

«Наши правители получают определённые выгоды. Закрываются у европейцев глаза на коррупцию, на отмывание денег через страны ЕС, а за это осуществляется поставка ресурса, и это выражается не только в сырье, в древесине, но и в людях», — негодует Гожый.

Юрист также посетовал, что украинское государство абсолютно не защищает интересы своих граждан за рубежом, не проводит переговоры о нормальном медицинском страховании, обслуживании, о социальных выплатах.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.    