Основной процент украинских трудовых мигрантов едет в Польшу, поскольку эта страна представляет собой аналог восточноевропейского Китая. Об этом рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый о самоуправстве СБУ и МВД Украины © Facebook, Андрей Гожый

Эксперт пояснил, что Китай в своё время совершил прорыв благодаря дешёвой рабочей силе, и так же поступают и поляки, но в качестве дешевой силы у них выступают украинцы.

«Наши правители получают определённые выгоды. Закрываются у европейцев глаза на коррупцию, на отмывание денег через страны ЕС, а за это осуществляется поставка ресурса, и это выражается не только в сырье, в древесине, но и в людях», — негодует Гожый.

Юрист также посетовал, что украинское государство абсолютно не защищает интересы своих граждан за рубежом, не проводит переговоры о нормальном медицинском страховании, обслуживании, о социальных выплатах.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.