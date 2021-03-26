Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил о подготовленном Киевом плане урегулирования в Донбассе, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала предложений Украины.
Эксперт отметил, что тактически затягивание конфликта стоит Украине десуверенизации, бедности и разрушения конкурентного политического поля, потому что все это делается под эгидой «война идет».
«Стратегически невозвращение Донбасса приводит к войне на истощение и делает Украину все более антироссийской, формирует дальнейший багаж кризиса в отношениях между нашими государствами и народами, а также стоит России многих аспектов в отношениях с Западом», — рассуждает Бортник.
Политолог добавил, что в любом случае и Россия, и Украина должны быть заинтересованы в скорейшем разрешении этого конфликта.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.