Тактически в вопросе Донбасса время играет против Украины, а стратегически – против России. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Руслан Бортник о заседании СНБО Украины © Facebook, Ruslan Bortnik Андрей Ермак ранее заявил о подготовленном Киевом плане урегулирования в Донбассе, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала предложений Украины.

Эксперт отметил, что тактически затягивание конфликта стоит Украине десуверенизации, бедности и разрушения конкурентного политического поля, потому что все это делается под эгидой «война идет».

«Стратегически невозвращение Донбасса приводит к войне на истощение и делает Украину все более антироссийской, формирует дальнейший багаж кризиса в отношениях между нашими государствами и народами, а также стоит России многих аспектов в отношениях с Западом», — рассуждает Бортник.

Политолог добавил, что в любом случае и Россия, и Украина должны быть заинтересованы в скорейшем разрешении этого конфликта.

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