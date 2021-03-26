Учебный центр Национальной гвардии Украины в Золочеве отныне будет носить имя Василия Вышываного – это псевдоним эрцгерцога Вильгельма Франца фон Габсбург-Лотарингского. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 26 марта

Вильгельм фон Габсбург известен главным образом как неудавшийся кандидат на престол Украины.

Во время Первой мировой войны 18-летний отпрыск Габсбургов стал командиром сотни 13-го уланского полка, где служили украинцы.

В вышиванке и женском платье. «Король Украины» Вильгельм фон Габсбург © Public domain Олег Хавич, в армии состоялась трансформация взглядов и сознания Вильгельма фон Габсбурга: он не только в совершенстве овладел украинским языком, но и начал считать себя украинцем, как и его солдаты.

Один из его солдат подарил Вильгельму вышитую рубашку, которую тот начал открыто носить как в полку, так и вне его. Именно тогда Вильгельма фон Габсбурга впервые назвали Васылэм Вышиваным.

В 1930-х годах Вышываный поддерживал связи с лидерами украинских националистов Евгением Коновальцем и Андреем Мельником.

В Париже Вильгельма часто видели переодетым в женское платье, а по сообщениям полиции, он посещал дешёвые бордели для гомосексуалистов.

Хотя Вильгельм фон Габсбург так и не вступил в НСДАП, но положительно отзывался о Гитлере. Однако уже в 1941 году начинает работать против нацистов.

Он поставляет разведывательную информацию и вербует агентов для британской и французской разведки. А осенью 1944 года Вильгельм устанавливает контакты с соратниками Степана Бандеры, которые к тому времени пытались найти себе новых хозяев на Западе.

26 августа 1947 года Вильгельм был задержан советскими военными на Южном вокзале Вены. 29 мая 1948 года Особое совещание признало Вильгельма фон Габсбурга виновным в попытке стать королём Украины в 1918-м, в руководстве «вольными казаками» в 1921-м, а также в работе на британскую и французскую разведки во время войны и после нее.

18 августа 1948-го, после трехсот пятидесяти семи дней в заключении, Вильгельм фон Габсбург умер от туберкулёза в советском тюремном госпитале.