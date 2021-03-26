Журналисты «1+1» использовали двери Офиса президента как реквизит для съемок политической программы «Право на власть». Ведущая Наталья Мосейчук назвал дверь с Банковой «жертвой протеста».
По словам Мендель, дверь не является вещественным доказательством в уголовном деле о хулиганстве, все необходимые следственные действия с ней уже провели сотрудники полиции.
Телеканал, уверяет Мендель, арендовал дверь на вечер, а в 29 марта она отправится на реставрацию.
Сторонники праворадикала Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, при этом полиция предпочла не вмешиваться в происходящее.
Ущерб Офису президента от действий националистов оценили в 72 тысячи долларов. амглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.