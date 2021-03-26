Затраты на транспортировку дверей Офиса президента, которые разрисовали радикалы во время протестной акции 20 марта, понесли сотрудники телеканала «1+1». Об этом 26 марта заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает «Украинская правда»

Штурм Банковой: два вывода © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По словам Мендель, дверь не является вещественным доказательством в уголовном деле о хулиганстве, все необходимые следственные действия с ней уже провели сотрудники полиции.

Телеканал, уверяет Мендель, арендовал дверь на вечер, а в 29 марта она отправится на реставрацию.

Сторонники праворадикала Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, при этом полиция предпочла не вмешиваться в происходящее.

Ущерб Офису президента от действий националистов оценили в 72 тысячи долларов. амглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.