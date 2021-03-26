Штурм Банковой: два вывода
Штурм Банковой: два вывода
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
Журналисты «1+1» использовали двери Офиса президента как реквизит для съемок политической программы «Право на власть». Ведущая Наталья Мосейчук назвал дверь с Банковой «жертвой протеста».

По словам Мендель, дверь не является вещественным доказательством в уголовном деле о хулиганстве, все необходимые следственные действия с ней уже провели сотрудники полиции.

Телеканал, уверяет Мендель, арендовал дверь на вечер, а в 29 марта она отправится на реставрацию.

Сторонники праворадикала Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, при этом полиция предпочла не вмешиваться в происходящее.

Ущерб Офису президента от действий националистов оценили в 72 тысячи долларов. амглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.

 

 