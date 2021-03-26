Как известно, Киргизии принадлежит часть Чуской долины, центра нелегального выращивания наркотической конопли.
«Изучаем опыт Украины в выращивании и переработке промышленной конопли с низким содержанием наркотических веществ», — сказал посол Киргизии.
По его словам, «потенциал сотрудничества в этой области колоссален». Дипломат также напомнил, что в 2020 году делегация Бишкека приняла участие в Международной научно-практической конференции «Инновации в коноплеводстве 2020».
Как известно, Чуйская долина — место массового произрастания дикой конопли (около 140 тыс. гектаров) с ярко выраженными психотропными свойствами.
В 2013 году ежегодные объемы урожая марихуаны оценивались в 5-6 тыс. тонн, причем основная часть добычи проходила на территории казахстанской части долины, а не киргизской.