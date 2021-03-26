Киргизские аграрии заинтересовались наработками украинских коллег в выращивании и переработке технической конопли, сказал посол страны на Украине Жусупбек Шарипов 26 марта во время онлайн-конференции

Как известно, Киргизии принадлежит часть Чуской долины, центра нелегального выращивания наркотической конопли.

«Изучаем опыт Украины в выращивании и переработке промышленной конопли с низким содержанием наркотических веществ», — сказал посол Киргизии.

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Как известно, Чуйская долина — место массового произрастания дикой конопли (около 140 тыс. гектаров) с ярко выраженными психотропными свойствами.

В 2013 году ежегодные объемы урожая марихуаны оценивались в 5-6 тыс. тонн, причем основная часть добычи проходила на территории казахстанской части долины, а не киргизской.