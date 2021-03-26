Президенту Украины Владимиру Зеленскому понятно, что в вопросе Донбасса он прошёл «точку невозврата», и, как раньше, уже не будет. Но ему хочется верить, что это завтра будет для него благоприятным. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов Андрей Ермак выступил с призывом к послам стран «большой семерки» и ЕС поддержать Киев в его якобы стремлении строго соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.

Эксперт считает, что в этой ситуации Западу нужна эскалация и горячая точка в подбрюшье России, а Зеленскому — отвлечение внимания электората от нерадостных событий внутренней повестки Украины с тарифами, вакцинами и активным погружением в коррупционную бездну.

«Ему мерещится «маленькая победоносная война», пусть даже на экранах телевизоров, но это изменит к нему отношение «западных партнеров», а это, увы, не так… Его просто используют, как и государство Украина, пока оно еще хоть на что-то способно», — уверен Мирошник.

Дипломат добавил, что сил у Киева для полноценных военных действий с возможностью захвата территорий нет, но есть возможности для эскалации и нагнетания ощущения войны.

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