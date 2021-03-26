Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с призывом к послам стран «большой семерки» и ЕС поддержать Киев в его якобы стремлении строго соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.
Эксперт считает, что в этой ситуации Западу нужна эскалация и горячая точка в подбрюшье России, а Зеленскому — отвлечение внимания электората от нерадостных событий внутренней повестки Украины с тарифами, вакцинами и активным погружением в коррупционную бездну.
«Ему мерещится «маленькая победоносная война», пусть даже на экранах телевизоров, но это изменит к нему отношение «западных партнеров», а это, увы, не так… Его просто используют, как и государство Украина, пока оно еще хоть на что-то способно», — уверен Мирошник.
Дипломат добавил, что сил у Киева для полноценных военных действий с возможностью захвата территорий нет, но есть возможности для эскалации и нагнетания ощущения войны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.