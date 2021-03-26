Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что защита Россией русскоязычных граждан представляет угрозу для Украины и других постсоветских стран. Об этом он заявил 25 марта в эфире «Радио НВ»

Стремление России защитить права людей, считающих родным языком русский, Данилов, уроженец Донбасса, считает «опасной доктриной».

«Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет "защищать" тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет», — сказал секретарь СНБО.

Позицию России Данилов назвал «имперскими прихотями», от которых, по его мнению, кроме Украины, страдают Грузия и Молдавия.

Секретарь СНБО Данилов расширил границы Украины до Казани и Грозного © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Алексей Данилов призвал отказаться от термина «Донбасс», объявив его «российским нарративом». Кроме того, он надеется, что в состав Украины в скором будущем войдут Чечня, Крым и Татарстан.

В январе этого года на Украине вступил в силу закон об обязательном употреблении в сфере обслуживания украинского языка.

В ответ Госдума РФ приняла постановление, в котором назвала недопустимыми «запреты и гонения на русский и другие языки» под предлогом защиты украинского языка.