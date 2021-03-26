Экс-комбат добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко стал подозреваемым по делу о создании незаконного вооруженного формирования. Об этом он написал 26 марта на своей странице в Facebook

Добробат «Донбасс» был незаконным вооруженным формированием, которое киевский режим после госпереворота использовал в карательной операции в Донецкой и Луганской областях (т.н. АТО).

«Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК "Вагнер" на территории Ирака, Сирии и Ливии», — написал Семенченко.

ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Их стали привлекать в незаконные вооруженные группировки, как правило националистического или нацистского толка, которые принимали участие в переделе собственности, рейдерских захватах и откровенном криминале.

Как стало известно журналистам проекта «Слідство.Інфо», группировка Семенченко работала на олигарха Игоря Коломойского, в частности известно, что она охраняла компанию «Центрэнерго».

Поскольку сейчас власти Украины по указанию США начали кампанию против Коломойского, вызов Семенченко в СБУ и объявление его подозреваемым выглядит как часть кампании против опального бизнесмена.