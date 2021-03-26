Добробат «Донбасс» был незаконным вооруженным формированием, которое киевский режим после госпереворота использовал в карательной операции в Донецкой и Луганской областях (т.н. АТО).
«Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК "Вагнер" на территории Ирака, Сирии и Ливии», — написал Семенченко.
После окончания «горячей» фазы гражданской войны в Донбассе на подконтрольной Киеву территории осталось большое количество участников боевых действий, которые не смогли найти себе место в относительно мирной жизни.
Их стали привлекать в незаконные вооруженные группировки, как правило националистического или нацистского толка, которые принимали участие в переделе собственности, рейдерских захватах и откровенном криминале.
Как стало известно журналистам проекта «Слідство.Інфо», группировка Семенченко работала на олигарха Игоря Коломойского, в частности известно, что она охраняла компанию «Центрэнерго».
Поскольку сейчас власти Украины по указанию США начали кампанию против Коломойского, вызов Семенченко в СБУ и объявление его подозреваемым выглядит как часть кампании против опального бизнесмена.