Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в своей статье рассказала, какие преимущества перед другими существующими в мире вакцинами от COVID-19 имеет китайский препарат CoronaVac

Китайская вакцина CoronaVac — препарат, разработанный компанией Sinovac. Изготавливается она по технологии инактивации вируса, применяемой для препаратов против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

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«Впрочем, у китайской вакцины есть и преимущества перед своими конкурентами: её можно хранить при температуре от +2°C до +8°C, то есть она не требует специального оборудования, как Pfizer. Это, несомненно, большой плюс для бедных стран и стран среднего достатка. К тому же CoronaVac поставляется сразу в шприце, а не в ампулах. Вакцина вводится в 2 этапа с интервалом 14 дней», — пишет Кондакова.

Украина уже давно оплатила китайскую вакцину, однако ее поставки задерживались. Эксперты связывали это с охлаждением отношений Пекина и Киева из-за скандальной экспроприации завода украинского завода «Мотор Сич» у китайских инвесторов.

Подробнее о китайской вакцине от COVID-19 читайте в статье на сайте Украина.ру.