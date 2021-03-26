В Мариуполе Донецкой области от коронавируса умер двухмесячный мальчик. Об этом 26 марта сообщает «Сегодня»

Коронавирус: Львов находится в критическом положении © REUTERS, Irakli Gedenidze

«Ребенок находился на лечении в соматическом отделении и находился по вопросу решения соматических проблем. Ребенок имел осложнения, не связанные с ковидом, но которые повлияли на его течение», — рассказал медицинский директор мариупольской больницы № 4 Андрей Серветник.

Мальчик погиб от COVID-19 с осложнением двусторонней пневмонии спустя сутки после госпитализации. Это самая младшая жертва коронавируса на Украине.

В стране за минувшие сутки был побит антирекорд по числу заболевших коронавирусом — больше 18 тысяч новых случаев. За все время пандемии COVID-19 в стране заболели больше 1,6 млн человек, умерли почти 31,5 тысячи пациентов.