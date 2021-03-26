Автор издания Украина.ру Федор Тихий в своей статье рассказал, насколько Украине выгодна «реструктуризация имени Яресько» - сделка с держателями долговых обязательств страны в 2015 году

Одним из ключевых достижений Наталии Яресько на посту министра финансов Украины называют реструктуризацию 1/5 части долга Киева международными кредиторами, чтобы избежать дефолта.

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Для начала выплат по ВВП-варрантам номинальный размер экономики Украины должен превысить 125,4 млрд долларов, а темпы роста — достичь минимум 3% в год. Оба условия были достигнуты в 2019-м, когда экономика выросла на 3,2% (долларовый ВВП превысил указанную границу еще в 2018-м).

«Насколько выгодны условия "реструктуризации имени Яресько", которые подписала Украина шесть лет назад, можно судить, даже не обладая специальными знаниями в области финансов, — 22 млрд долларов выплат по варрантам до 2040 года против 3,6 млрд долларов, списанных во время сделки в 2015 году», — пишет Тихий.

Автор также отмечает, что, по оценке Минфина, совокупные выплаты до 2040 года могут достичь 22 млрд долларов. А ведь в 2015 году в МВФ говорили о 14 млрд суммарных выплат.

Подробнее о том, почему реструктуризацию долга на Украине остро критикуют, читайте в статье на сайте Украина.ру.