Первый премьер-министр независимой Украины, экс-представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин анонсировал создание общественной организации, задачей которой будет помогать жителям Донбасса. Анонс пресс-конференции с участием Фокина опубликован 26 марта на сайте «Интерфакс-Украина»

В августе прошлого года Фокин был назначен заместителем председателя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, однако в этой должности проработал чуть больше месяца, после чего был уволен. Поводом к этому стали его заявления о Донбассе, в частности о том, что в ДНР и ЛНР против Украины воюют повстанцы, а также то, что особый статус в составе единого государства может получить вся территория Донецкой и Луганской областей.

Согласно анонсу, новая организация будет называться «Центр координации социальной помощи Витольда Фокина».

Деятельность движения будет направлена на «сотрудничество с организациями Украины, Европы и мира, на удовлетворение и защиту законных социальных, экономических, творческих, духовных, национально-культурных и других интересов населения региона, пострадавшего в результате боевых действий на Донбассе».

Указывается, что в пресс-конференции, помимо 88-летнего Витольда Фокина, примет участие его сын Игорь Фокин, который в создаваемой структуре займет кресло вице-президента. Сивохо сказал, сколько жителей ДНР/ЛНР хотят вернуться в состав Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее свою организацию под названием «Национальная платформа примирения» создал бывший кавээнщик Сергей Сивохо, занимавший на тот момент должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Презентация движения в марте прошлого года закончилась скандалом: мероприятие сорвали праворадикалы, которые в ходе беспорядков толкнули Сивохо, после чего тот упал на пол.

Вскоре после этого Сивохо был уволен из СНБО. На нападавших завели уголовное дело, судебное разбирательство против них продолжается по сей день.