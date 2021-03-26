Украинской армии поставляют тухлое мясо, гнилые овощи и фрукты, а некоторая еда приезжает с плесенью. Об этом 25 марта в Facebook сообщили депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Соломия Бобровская и советник командующего сухопутными войсками Алена Шевцова

В частности, Бобровская заявила, что компания «Вийськсервис Волонтер» как крупнейший поставщик злоупотребляет своим фактически монопольным положением и поставляет некачественные продукты в войска. Она отметила, что министр обороны Украины Андрей Таран в ответ на ее вопрос заявил, что таких нарушений давно нет. Украинка купила в супермаркете мандарины с кошмарной начинкой © CC0, Pixabay

«Между тем в Минобороны — два невыполненные решения суда, три решения АМКУ (Антимонопольный комитет Украины — ред.), и килограммы гнилых продуктов, которые покупают для армии за деньги налогоплательщиков. Очень жду заседания Комитета ВРУ (Верховной Рады Украины — ред.) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по этому вопросу», — добавила Бобровская.

Также депутат обнародовала фотографии плесневелых киви и гнилых яблок.

По словам Шевцовой, ситуация наблюдается уже давно. А проблема заключается в том, что компания выиграла тендер «для поставки на все ВСУ». Она отметила, что ситуация доказывает несовершенство системы «Прозорро», которую создали на Украине с целью исключить коррупцию.

В ноябре заместитель министра обороны Игорь Халимон заявлял, что продукты будут поставляться в воинские части по каталогу. При этом он заверил, что отката в реформе питания ВСУ не будет.

Чиновник считает очевидными преимущества системы питания по каталогу, которая должна предусматривать расширенный ассортимент. К нему относятся сезонные продукты с правом выбора.