Временная поверенная посла США на Украине Кристина Квин заявила, что госпредставители в национальном концерне «Укроборонпром» делают оборонный сектор Украины менее привлекательным для внешних инвесторов. Об этом 26 марта сообщает PavlovskyNews в Telegram

По ее словам, в США недовольны темпом реформ на Украине и выступают за вхождение частного бизнеса в состав наблюдательного совета «Укроборонпрома».

«Также она заявила, что Вашингтон и дальше готов поддерживать Украину на пути к евроатлантической интеграции, уточнив при этом, что сейчас процесс реформирования в стране остановился. Проблемы, в частности, в борьбе с коррупцией. И это нужно исправлять», — говорится в сообщении.

Новый глава «Укроборонпрома»: сможет ли Зеленский вырвать оборонный концерн из рук Запада © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у него к президенту США Джозефу Байдену только один «очень простой вопрос» — «почему Украина до сих пор не в НАТО?».

При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, чтобы приблизиться к своей цели. 25 февраля Зеленский попросил План действий по членству у генсека НАТО.