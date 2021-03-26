По ее словам, в США недовольны темпом реформ на Украине и выступают за вхождение частного бизнеса в состав наблюдательного совета «Укроборонпрома».
«Также она заявила, что Вашингтон и дальше готов поддерживать Украину на пути к евроатлантической интеграции, уточнив при этом, что сейчас процесс реформирования в стране остановился. Проблемы, в частности, в борьбе с коррупцией. И это нужно исправлять», — говорится в сообщении.
Также представитель Госдепа США отметила, что правительство и парламент пытаются реформировать оборонный сектор, но пока результатов и прогресса нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у него к президенту США Джозефу Байдену только один «очень простой вопрос» — «почему Украина до сих пор не в НАТО?».
При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, чтобы приблизиться к своей цели. 25 февраля Зеленский попросил План действий по членству у генсека НАТО.