МИД Китая принял к сведению заявления украинских властей о возвращении «Мотор Сич» в госсобственность, сказал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 26 марта

Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 млрд.

«Мы приняли к сведению соответствующие заявления. Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы», — заявили в китайском МИД.

Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве Алексей Данилов заявил, что «Мотор Сич» вернут в собственность государства. По его словам, это будет сделано «законным и конституционным» способом.

МИД КНР, в свою очередь, потребовал защитить права китайских инвесторов, которые намерены отстаивать свои интересы в суде и «опозорить Украину перед международным сообществом».

Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В январе президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.

Тем временем уже подавшая судебные иски на $3,6 млрд китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и международные инстанции.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.