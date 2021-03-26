Киеву не выделили помощь для борьбы с CОVID-19, а ресурсы в условиях роста числа больных кончаются. Об этом 26 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Он отметил, что в настоящее время все усилия города направлены на противодействие пандемии. Киев обустраивает дополнительные кровати для больных, а также выделяет дополнительные средства на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

«С такой динамикой заболеваемости и этого ресурса уже скоро будет недостаточно. А мест в ведомственных медучреждениях, где есть 11 000 коек, медперсонал, Киеву так и не предоставили. Несмотря на все наши многочисленные обращения к правительству и Минздраву», — написал он.

Кличко пригрозил киевлянам, что остановит весь транспорт © Facebook, Віталій Кличко

В больницах, принимающих больных CОVID-19, в общем есть 573 аппарата искусственной вентиляции легких и 1254 концентратора кислорода. Кроме того, почти 4 тысячи коек оборудованы подачей кислорода.

За сутки на Украине зафиксировали 18 132 новых COVID-случая, что является антирекордом с начала пандемии в стране. Антирекорд фиксируют второй день подряд. Накануне сообщили о 16 669 новых заражениях.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Кабинет министров Украины оставил в «желтой» зоне только Херсонскую область, «зеленой» зоны не осталось ни одной. Десять из 24 областей отнесены в «красную» зону.