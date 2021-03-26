Он отметил, что в настоящее время все усилия города направлены на противодействие пандемии. Киев обустраивает дополнительные кровати для больных, а также выделяет дополнительные средства на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.
«С такой динамикой заболеваемости и этого ресурса уже скоро будет недостаточно. А мест в ведомственных медучреждениях, где есть 11 000 коек, медперсонал, Киеву так и не предоставили. Несмотря на все наши многочисленные обращения к правительству и Минздраву», — написал он.
Также Кличко сообщил, что коммунальные медучреждения располагают 6 тысячами коек для приема больных коронавирусом.
В больницах, принимающих больных CОVID-19, в общем есть 573 аппарата искусственной вентиляции легких и 1254 концентратора кислорода. Кроме того, почти 4 тысячи коек оборудованы подачей кислорода.
За сутки на Украине зафиксировали 18 132 новых COVID-случая, что является антирекордом с начала пандемии в стране. Антирекорд фиксируют второй день подряд. Накануне сообщили о 16 669 новых заражениях.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Кабинет министров Украины оставил в «желтой» зоне только Херсонскую область, «зеленой» зоны не осталось ни одной. Десять из 24 областей отнесены в «красную» зону.