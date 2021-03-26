За последнее время украинского мусора в реке Тиса стало больше. Об этом 25 марта посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто сообщил в комментарии «Радио Свобода»*

По его словам, только за первые два месяца текущего года в реку Тиса попало 1,5 тыс. метров кубических отходов украинского и румынского происхождения. Ранее такое количество мусора фиксировалась за целый год. Реки на Западной Украине наводнил пластиковый мусор © Telegram-канал Украина.ру

«Отходы украинского происхождения попадают в реку двумя путями: с одной стороны, непосредственно из Украины в реку Тиса, а с другой стороны, через реки Латорица и Борог со стороны Словакии. Из-за высокого уровня воды компетентные венгерские водные органы смогли выловить только 70% мусора, остальное продолжило свое движение по реке», — сказал посол.

В январе венгерская общественная организация «Кубок ПЭТ» из-за загрязнения реки Латорица обратилась к председателю Закарпатской облгосадминистрации с просьбой помочь в ликвидации, но ответа не получила.

Ранее президенту Владимиру Зеленскому было адресовано письмо от президента Венгрии Яноша Адера с просьбой разрешить ситуацию с загрязнением реки Тиса, поскольку ее воды несут мусор в Венгрию.

* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента