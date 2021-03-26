Один костюм, в котором первая леди Украины Елена Зеленская появляется на публике, обходится ей в 1 тысячу евро (33 тысячи гривен, или 90 тысяч рублей). Об этом сообщили в программе «Викриття», премьера которой состоялась на Youtube-канале Kyiv LIVE 24 марта

Супруга президента пользуется услугами украинских дизайнеров, таких как Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG.

Зеленская опозорилась из-за наряда на форуме о моде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Белоснежный костюм, который первая леди надела на инаугурацию ее супруга, создал киевский дизайнер Артем Климчук. А вот автор длинного платья, в котором Зеленская встретилась супругой президента Израиля Сарой Нетаньяху, — Дафна Майберг. Этот наряд обошелся жене президента в 12 тысяч гривен (33 тысячи рублей).

Наряды первой леди Украины регулярно критикуют в соцсетях: Зеленская предпочитает костюмы в стиле оверсайз, которые многие украинцы считают мешковатыми и несуразными. Зеленской регулярно советуют сменить стилиста и надеть что-то более изящное.