Свежий президентский рейтинг на Украине традиционно возглавил действующий глава государства Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы 24,7% избирателей, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Результаты очередного опроса Социологической группы «Рейтинг» опубликованы 26 марта на их сайте

Партии Смешко и Гройсмана проходят в Раду — опрос «Рейтинга» © "Рейтинг" Петра Порошенко проголосовали бы 13,9%, за Юрия Бойко — 12,6%, за Юлию Тимошенко — 11,8%, за Игоря Смешко — 7,7% и за Владимира Гройсмана — 5,2%.

По состоянию на начало марта, по версии «Рейтинга», Зеленский получил бы 22,5%. За Порошенко проголосовали бы 14,6%, а за Бойко — 11,6%. Также 11,3% голосов получила бы Тимошенко, Смешко — 8%, а Гройсман — 6,6%.

Опрос провели 23-24 марта 2021 года среди 2,5 тыс. респондентов по всей Украине с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.