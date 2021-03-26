«Мы воплощаем свою политику в интересах украинского народа, государства и национальной безопасности. Думаю, это в комплексе может привлечь внимание какой-то части избирателей, которые были недостаточно уверены в том, что "Слуга народа" — это проукраинская сила», — рассказал Корниенко.
При этом он утверждает, что партия не ставит целью переманить к себе сторонников «Европейской солидарности» Петра Порошенко.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Также были наложены аресты на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.