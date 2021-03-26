Президентская партия «Слуга народа» может расширить свой электорат за счет националистически настроенных избирателей после введения СНБО Украины санкций в отношении лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 26 марта глава «Слуги народа» Александр Корниенко рассказал в комментарии «РБК-Украина»

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При этом он утверждает, что партия не ставит целью переманить к себе сторонников «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Также были наложены аресты на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.