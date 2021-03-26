Отмечается, что соратников Медведчука подозревают в организации и проведении референдума в Крыму.
«Им инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что двое подозреваемых входили в состав вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». Еще один возглавлял территориальное подразделение, второй руководил подразделением «Славянский щит».
Накануне СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известная как «Украинский выбор». Следственные действия проходили в Киеве и Днепре.
По словам депутата Ильи Кивы, для того чтобы получить разрешение на обыск, силовики подняли закрытое дело 2014 года, когда партия Медведчука «Украинский выбор» обвинялась в действиях, связанных с присоединением Крыма к России.
Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает обыски в ее офисе давлением на политиков.