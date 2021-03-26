Украина стягивает к линии соприкосновения в Донбассе военизированные подразделения, в том числе националистической организации «Правый сектор»*. Об этом 26 марта сообщил Telegram-канал российского военного журналиста Семена Пегова WarGonzo

«Правый сектор»* готовит провокации в Донбассе — ЛНР © Facebook, Дмитро Коцюбайло

«Присутствия своего не скрывают — открыто носят нашивки и шевроны, местное донбасское население откровенно запугивают. Занимают "свободные" дома, принадлежащие жителям (уехавшим на заработки/сбежавшим от войны). Уже были случаи, когда людей выгоняли из собственных домов», — говорится в материале.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов из «Правого сектора» сообщала со ссылкой на данные разведки Народная милиция ЛНР.

Кроме того, местные жители зафиксировали крупное скопление украинской техники и личного состава ВСУ на железной дороге в районе города Покровска.

«На данный момент составы уже несколько дней стоят на одном месте в ожидании команды по дальнейшему развертыванию сил», — отмечают источники.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.