В ближайшую неделю в большинстве регионов Украины можно ожидать теплую, по-настоящему весеннюю погоду, потепление произойдет благодаря «прогулке» по территории страны антициклона Маргарет (Margarethe), однако жителям отдельных регионов предстоит пережить снег, дождь и опасную гололедицу. Об этом говорится на сайте Meteoprog 25 марта

Глоба оценил, какие предсказания Ванги на 2021 год сбудутся, а какие — нет © ССО, pixabay Наталья Диденко заявила, что уже в ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей Украины начнет заметно подниматься до «человеческих» отметок, сильный штормовой ветер утихнет, но забывать про него окончательно не стоит.

«Дождь и мокрый снег останутся в южной части Украины и на юго-востоке. Значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе — антициклон Margarethe будет вытеснять фронты с циклоном подальше», — сказала Диденко.

По ее словам, в предстоящие выходные в стране значительно потеплеет: до +12…+16 градусов, но с понедельника температура воздуха снова пойдет вниз.

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Ведущий синоптик Гидрометцентра Украины Наталья Голеня в целом с коллегой согласна и попросила граждан быть внимательными, особенно на дорогах.

«Будут активные процессы благодаря тому, что там атмосферный фронт все еще находится, и будут осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. То есть сложные погодные условия», — рассказала она.

Тем, кто за рулем, посоветовала Голеня, стоит обратить внимание на маневренность своих авто, а всем остальным — запастись зонтами.