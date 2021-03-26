Вооруженные силы Украины дважды нарушили перемирие 25 марта, открыв огонь по посёлку, у которого в 2019 году произошло разведение войск противоборствующих сторон.
По словам представителя ЛНР, три жилых дома и школа №4 лишились стекол, повреждения получила и летняя кухня по одному из адресов.
Всего украинские силовики выпустили 34 гранаты из АГС.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».