Поселок Золотое-5 Луганской Народной Республики (ЛНР) оказался под обстрелом украинских силовиков. Об этом 26 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам представителя ЛНР, три жилых дома и школа №4 лишились стекол, повреждения получила и летняя кухня по одному из адресов.

Всего украинские силовики выпустили 34 гранаты из АГС.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».