Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание о ходе вакцинации от коронавируса и готовности медицинской системы в Ивано-Франковской области. Об этом пресс-служба главы государства сообщила 25 марта

В онлайн-встрече приняли участие общественный деятель Василий Вирастюк, являющийся кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе, председатель Надвирнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андреевич и председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

В ходе совещания было отмечено, что в Надвирнянском районе вакцинировалось наибольшее в области количество людей.

Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Карантинные меры, которые вводились Ивано-Франковской ОГА и правительством, к счастью, оказались эффективными, и сейчас мы уже видим тенденцию к уменьшению заболеваемости и уменьшению нагрузки на медицинскую систему», — отметил Вирастюк.

Он также поднял вопрос компенсаций убытков микро- и малому бизнесу, ведь ограничения серьезно повлияли на предпринимателей.

Президент заявил, что местная власть может добавить к сумме очередной инициированной выплаты в размере 8 тысяч гривен средства из местного бюджета.