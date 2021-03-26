В онлайн-встрече приняли участие общественный деятель Василий Вирастюк, являющийся кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе, председатель Надвирнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андреевич и председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.
В ходе совещания было отмечено, что в Надвирнянском районе вакцинировалось наибольшее в области количество людей.
Вирастюк напомнил, что еще во время январского локдауна в регионе наблюдался рост заболеваемости. Одной из вероятных причин могла стать активность людей в новогодние праздники, а также наплыв туристов.
«Карантинные меры, которые вводились Ивано-Франковской ОГА и правительством, к счастью, оказались эффективными, и сейчас мы уже видим тенденцию к уменьшению заболеваемости и уменьшению нагрузки на медицинскую систему», — отметил Вирастюк.
Он также поднял вопрос компенсаций убытков микро- и малому бизнесу, ведь ограничения серьезно повлияли на предпринимателей.
Президент заявил, что местная власть может добавить к сумме очередной инициированной выплаты в размере 8 тысяч гривен средства из местного бюджета.