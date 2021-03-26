Министерство здравоохранения Украины недовольно темпами вакцинации от коронавируса в Одесской, Харьковской и Запорожской областях. Об этом 26 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в Facebook

Степанов назвал причины смерти после вакцинации от COVID-19 © Facebook, Максим Степанов

«Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областям. Города-миллионники не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях», — заявил Ляшко.

За сутки на Украине привили 18 738 человек. В Одесской области сделали 330 прививок, в Харьковской — 480, а в Запорожской — 510. В Киевской и Днепропетровской областях вакцинировали по 1380 человек.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.

За сутки на Украине зафиксировали 18 132 новых COVID-случая, что является антирекордом с начала пандемии в стране. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Кабинет министров Украины оставил в «желтой» зоне только Херсонскую область, «зеленой» зоны не осталось ни одной. Десять из 24 областей отнесены к «красной» зоне.