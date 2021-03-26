Астролог Павел Глоба прокомментировал пророчества знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, заявив, что часть из них действительно может сбыться уже в 2021 году, но к отдельным предсказаниям, считает астролог, стоит отнестись скептически. Об этом 26 марта написала «Экспресс газета»

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Ванга уточнила, что Россия также станет местом притяжения для людей со всего мира. С этими заявлениями болгарской ясновидящей Глоба согласен, по его подсчетам, РФ действительно скоро станет «подобием безопасной гавани» как для самих граждан, так и для иностранцев.

А вот к заявлению Ванги о победе над коронавирусом весной 2021 года астролог отнесся скептически, уточнив, что, по его прогнозам, человечеству еще далеко до полной капитуляции COVID-19. Не все однозначно и с предсказанным Вангой лекарством от онкологии.

«Она говорила, что это будет в 20-х годах следующего века. По той расшифровке, которую мы делаем, это придется на год Кричащего Петуха — год благоприятных перемен. "Рак закуют в железные цепи", — это слова Ванги. Этот препарат уже изобретен. Он уже есть, но не афишируется. В 2021 году официально будет объявлено об изобретении лекарства от рака. Это препарат, который содержит много железа», — цитирует издание Глобу.

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Напомним, на 2020 год Ванга предсказала глобальную эпидемию, а на 2021-й — демографический кризис в России, военное вторжение мусульман в Европу, победу над раком и разрушительные катаклизмы по всему миру. Кроме того, ясновидящая заявляла, что в 2021 году мировой валютой будут «красные деньги», а в США закончит править последний президент.