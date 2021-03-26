Журналисты телеканала «1+1» использовали для затравки политической программы поврежденные во время погромов на акции в поддержку одесского радикала Сергея Стерненко двери из Офиса президента Украины. Выпуск программы «Право на власть» 25 марта был опубликован в YouTube

Протесты были одной из главных тем программы. Выпуск назывался «Право на протест».

«Мне стоило больших усилий, чтобы притащить сюда этот атрибут — атрибут протестов. Это дверь из Офиса президента, дверь с Банковой. Я бы не сказала, что это символ протестов, которые прошли в субботу. Я бы сказала, что это жертва протестов… Мы вот так, сквозь битое стекло, будем смотреть на эти события и думать, способны ли мы договориться и услышать друг друга», — сказала ведущая Наталья Мосейчук в начале передачи.

В эфире также был подозреваемый в участии в погромах Владислав Сорд, который прокомментировал видео, на котором якобы он бьет окно в Офисе президента. Он отметил, что мужчина на видео похож на тысячу других бородатых мужчин.

Штурм Банковой: два вывода © REUTERS, Valentyn Ogirenko Антон Геращенко заявил, что Сорд разбил стекла в центральной двери Офиса. Он проходит по статье «хулиганство».

Под стенами Офиса президента 20 марта прошел митинг в поддержку осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко. Протестующие облили здание краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание фаеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи, которые смывают до сих пор.

Акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1,5 тыс. человек.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники Стерненко, жгли покрышки.